Bantah Dino, Teddy Jabarkan Hasil 50 Kunjungan Prabowo ke Luar Negeri

Seskab Teddy Indra Wijaya. Foto dokumentasi Setkab

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri bukan hanya sekadar gagah-gagahan.

Hal itu untuk menanggapi video kritik dan masukan dari eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

“Itulah diplomasi. Jadi, salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini,” ucap Teddy dalam akun @sekretariat.kabinet, pada Selasa (2/6).



Teddy menuturkan kunker Prabowo ke luar negeri yang lebih dari 50 kali tersebut membuat Indonesia bisa masuk BRICS (kelompok kerja sama ekonomi, politik, dan geopolitik beranggotakan negara-negara berkembang utama di dunia).

“Yang kedua tarif 0 persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo tepatnya tahun 2025 lalu,” kata dia.

Yang ketiga, Teddy menyebutkan total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar Rp 2.430 triliun.



Dia memerinci, saat Prabowo ke Jepang dan Korea mendapatkan investasi sekitar Rp 575 triliun.

“Yang keempat, sekarang kita punya alat pertahanan yang kuat sekarang ya. Dan itu dari banyak sekali negara: Prancis, Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Eropa, banyak negara,” tuturnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebutkan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri mendapatkan sejumlah hasil untuk Indonesia

