menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Bantah Ekonomi RI Kepanasan, Purbaya Optimistis Perekonomian Tembus 6%

Bantah Ekonomi RI Kepanasan, Purbaya Optimistis Perekonomian Tembus 6%

Bantah Ekonomi RI Kepanasan, Purbaya Optimistis Perekonomian Tembus 6%
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi domestik Indonesia masih terjaga di tengah keterbatasan situasi global.

Purbaya menekankan perekonomian terus bertumbuh sejak pertumbuban triwulan IV yang mencapai 5,39 persen. 

Menkeu optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami akselerasi yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya.

Baca Juga:

"Pertumbuhan yang ini sudah terakhir ya di bulan lalu, 5,39 persen dan harusnya di bulan ini akan tumbuh lebih cepat. Saya selalu bilang antara 5,5 sampai 6 persen mungkin masih bisa tercapai," ujar Purbaya dalam APBNKiTa, Kamis (12/3).

Indikator manufaktur menunjukkan posisi tertinggi dalam dua tahun terakhir, dengan angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur berada di level 53,8. 

Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi nasional didukung surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 69 bulan berturut-turut. 

Baca Juga:

Selain itu, Indonesia memiliki cadangan devisa yang memadai, yakni sebesar US$152 miliar dengan kondisi inflasi yang terkendali.

Kinerja ekonomi positif tersebut dinilai semakin inklusif, tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja. 

Menteri Keuangan Republik Indonesia menegaskan kondisi ekonomi domestik Indonesia masih terjaga di tengah keterbatasan situasi global.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI