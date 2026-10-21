Bantah Hashim, Airlangga Sebut Tak Ada Pembagian HP Gratis untuk Bansos

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah memiliki rencana untuk melakukan pembagian telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat guna mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurut dia, hal tersebut tidak pernah dibahas oleh pemerintah terkait pembagian HP gratis itu.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Airlangga merespons Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang mengungkapkan rencana pemerintah akan membagikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat.

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“Tidak pernah ada pembicaraan mengenai itu,” ucap Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/10).

Diketahui, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah berencana membagikan HP gratis kepada masyarakat.

Tak hanya itu, HP tersebut juga dilengkapi rekening digital dengan saldo awal Rp50 ribu.

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Program tersebut disiapkan untuk memperluas akses layanan perbankan sekaligus mempermudah penyaluran bantuan sosial dan bantuan tunai langsung kepada masyarakat.

“Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” ujar Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum, dikutip Rabu (14/10) lalu.