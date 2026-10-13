Bantah Hasyim Eks KPU, Doli Golkar Duga Pasal 18 Ayat 3 PKPU 19/2023 Selundupan

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia masih menduga kuat Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai aturan selundupan, karena draf yang diterima legislator tak pernah muncul ketentuan tersebut.

"Kami tidak pernah menemukan ada apa namanya, pasal itu pada saat dokumen-dokumen itu diserahkan ke kami," kata dia menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/10).

Doli pun membeberkan PKPU menjadi kewenangan KPU untuk menyusun, tetapi harus dikonsultasikan ke DPR.

"Dalam undang-undang itu memang dijelaskan setiap KPU dan Bawaslu dalam menyusun atau menerbitkan PKPU dan Perbawaslu, harus dikonsultasikan dahulu dengan DPR," katanya.

Doli bahkan menyebut PKPU buatan KPU harus diketahui masyarakat melalui uji publik sebelum dikonsultasikan ke DPR.

"Filosofisnya adalah PKPU yang mereka buat itu harus diketahui oleh publik. Makanya, sebelum masuk ke DPR, itu harus ada uji publik dahulu, ya, kan," lanjut legislator fraksi Golkar itu.

Doli mengaku sudah mengecek ke data internal dan rekan-rekan yang ikut uji publik PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

Dia mengatakan data internal dan draf milik kawan-kawan yang ikut uji publik rupanya tak menemukan Pasal 18 Ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023.