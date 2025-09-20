Bantah Isu Dipecat, Amorim Tegaskan Masih Didukung Penuh Pemilik MU
jpnn.com - JAKARTA - Ruben Amorim membantah isu pemecatan dirinya sebagai pelatih Manchester United.
Amorim justru menegaskan masih mendapat dukungan penuh dari pemilik bersama klub, Jim Ratcliffe.
Dia memastikan kunjungan Ratcliffe ke pusat latihan Carrington pada Kamis pekan ini bukanlah sinyal bahaya bagi posisinya.
“Ratcliffe bahkan bercanda menawarkan kontrak baru,” ujar Ruben Amorim sambil tersenyum kepada awak media seperti dikutip laman United pada Sabtu (20/9).
“Tak ada yang luar biasa, hanya menunjukkan dukungan dan menjelaskan bahwa ini proyek jangka panjang. Saya juga berbicara dengannya, dengan Omar (Berrada, CEO United), dan Jason (Wilcox, Direktur Sepak Bola), membahas data soal tim.”
Kunjungan Ratcliffe terjadi menjelang laga penting melawan Chelsea di Old Trafford pada Sabtu malam pukul 23.30 WIB, yang mana MU berupaya bangkit setelah akhir pekan lalu dipermalukan Manchester City 0-3.
Performa Setan Merah pada awal musim terbilang mengecewakan, hanya menang satu kali dan tersingkir secara mengejutkan dari Piala Liga setelah kalah dari klub League Two, Grimsby. MU terpuruk di posisi ke-14 klasemen, sementara Chelsea di urutan kelima.
Amorim memastikan dua pemain penting, Matheus Cunha dan Mason Mount, sudah kembali bugar dan siap diturunkan.
Ruben Amorim bantah isu dipecat dari kursi pelatih MU. Dia menegaskan masih mendapat dukungan penuh dari pemilik MU.
