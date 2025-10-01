Bantah Isu Dualisme, Sekjen GPK Sebut Agus Sah Jadi Ketum PPP Hasil Muktamar
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni menyebut tidak ada perpecahan dalam PPP setelah pelaksanaan Muktamar X di Ancol, Jakarta pada Sabtu (27/9) hingga Minggu (28/9).
Menurutnya, Muktamar X berjalan sesuai AD/ART dan tata tertib persidangan.
“Isu perpecahan atau dualisme itu tidak benar. Muktamar sudah berjalan sesuai mekanisme, sudah sesuai aturan," kata Thobahul Aftoni kepada awak media, Rabu (1/10).
Pria yang karib disapa Toni itu menyatakan hasil Muktamar X yang sudah sesuai AD/ART.
Adapun Agus Suparmanto terpilih sebagai Ketua Umum PPP masa bakti 2025-2030 secara aklamasi.
"Muktamirin sudah menyepakati Agus Suparmanto secara aklamasi sebagai Ketum PPP 2025-2030," beber Ketua DPP PPP masa bakti 2020-2025 itu.
Menurut Toni, tidak ada satu pun muktamirin yang menolak nama Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP.
Dia bahkan menyebut lebih dari 2/3 utusan di Muktamar X menyepakati Agus Suparmanto sebagai ketum partai Kabah.
Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni menyebut tidak ada perpecahan dalam PPP setelah pelaksanaan Muktamar X di Ancol, Jakarta.
