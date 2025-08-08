Bantah Isu Ngamuk ke Kapolri Seusai Dirotasi, Irjen Karyoto: Beliau Sangat Sayang Saya

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membantah isu liar berkembang di media sosial seiring pengumuman rotasi sejumlah perwira tinggi di internal Polri.

Karyoto membantah dirinya 'ngamuk-ngamuk' kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena jabatan yang akan dia emban nanti tidak sesuai dengan kesepakatan.

Karyoto sendiri dimutasi menjadi Kabaharkam Polri.

"Tidak ada (ngamuk-ngamuk), sama sekali tidak ada. Hubungan saya sama pak Kapolri itu sangat bagus. Beliau sangat sayang ke saya dan saya sangat hormat ke beliau," kata Karyoto, Jumat (8/8).

Dia menjelaskan isu itu dimuat akun anonim yang tidak tanggung jawab.

Karyoto menyatakan akun itu ingin mempertentangkan dirinya dengan Kapolri.

"Pak Kapolri sangat sayang ke saya, saya sangat hormat ke beliau. Saya dikasih jabatan itu saya mengucapkan terima kasih," lanjutnya.

Dia menegaskan isu yang beredar itu ialah hoax dan tidak benar isi ceritanya.