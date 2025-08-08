menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bantah Isu Ngamuk ke Kapolri Seusai Dirotasi, Irjen Karyoto: Beliau Sangat Sayang Saya

Bantah Isu Ngamuk ke Kapolri Seusai Dirotasi, Irjen Karyoto: Beliau Sangat Sayang Saya

Bantah Isu Ngamuk ke Kapolri Seusai Dirotasi, Irjen Karyoto: Beliau Sangat Sayang Saya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membantah isu liar berkembang di media sosial seiring pengumuman rotasi sejumlah perwira tinggi di internal Polri. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membantah isu liar berkembang di media sosial seiring pengumuman rotasi sejumlah perwira tinggi di internal Polri.

Karyoto membantah dirinya  'ngamuk-ngamuk' kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo karena jabatan yang akan dia emban nanti tidak sesuai dengan kesepakatan.

Karyoto sendiri dimutasi menjadi Kabaharkam Polri.

Baca Juga:

"Tidak ada (ngamuk-ngamuk), sama sekali tidak ada. Hubungan saya sama pak Kapolri itu sangat bagus. Beliau sangat sayang ke saya dan saya sangat hormat ke beliau," kata Karyoto, Jumat (8/8).

Dia menjelaskan isu itu dimuat akun anonim yang tidak tanggung jawab. 

Karyoto menyatakan akun itu ingin mempertentangkan dirinya dengan Kapolri. 

Baca Juga:

"Pak Kapolri sangat sayang ke saya, saya sangat hormat ke beliau. Saya dikasih jabatan itu saya mengucapkan terima kasih," lanjutnya.

Dia menegaskan isu yang beredar itu ialah  hoax dan tidak benar isi ceritanya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto membantah isu liar berkembang di media sosial seiring pengumuman rotasi sejumlah perwira tinggi di internal Polri

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI