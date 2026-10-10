Bantah Isu Orang Ketiga dan KDRT, Demian Aditya Bilang Begini soal Perceraiannya

jpnn.com - Aktris Sara Wijayanto dan mantan suaminya, Demian Aditya buka suara mengenai perceraian mereka.

Dalam unggahan di Instagram, Sara Wijayanto menegaskan bahwa mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik.

Demian pun menuturkan, perpisahan ini bukan keputusan yang mudah.

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"Ya, ini sebenarnya bukan keputusan yang gampang karena kami sudah beberapa kali sudah mencoba, tapi intinya kami sepakat untuk akhirnya berjalan masing-masing," ujar Demian Aditya melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (9/10).

Demian Aditya menyebut video itu dibuat agar kabar yang beredar di luar tidak simpang siur. Dia ingin para penggemar mendengar informasi langsung dari mereka.

"Intinya dengan perpisahannya kita itu tidak ada yang namanya KDRT, tidak ada orang ketiga dan juga tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Yang intinya kami musyawarah berdua, memutuskan untuk intinya berjalan masing-masing," tuturnya.

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Sara Wijayanto menuturkan bahwa mereka akan tetap saling menyayangi layaknya keluarga, walaupun tak lagi bersama.

"Sebenarnya apa ya, di antara aku sama Pak Dem, kami akan tetap saling mencintai, menghargai, tapi dalam bentuk yang lain begitu. Karena tetap walau bagaimanapun kami semua ini akan apa ya, tetap menjadi sebuah unit keluarga," ucap Sara Wijayanto.