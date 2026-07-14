Bantah Jadi Simpanan Pejabat, Celine Evangelista Mengaku Sudah Punya Pasangan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Celine Evangelista memberi tanggapan soal rumor yang beredar di media sosial belakangan ini.

Dia dituduh menjadi istri simpanan pejabat hingga memiliki rumah mewah senilai Rp 200 miliar.

Lewat akun miliknya di Instagram baru-baru ini, Celine Evangelista membantah semua gosip yang beredar.

Selebritas berusia 34 tahun itu mengaku telah memiliki pasangan, sehingga tidak mungkin menjadi perempuan simpanan.

"Alhamdulillah, saya sudah memiliki pasangan dan satu-satunya Insyaallah. Ini sebenarnya privasi kami. Karena itu, mohon tidak lagi mengaitkan saya dengan berbagai isu atau asumsi yang tidak benar. Kasihan keluarga kami semua jadi difitnah terus," ungkap Celine Evangelista.

Pemain film Sosok Ketiga itu juga membantah perihal rumah seharga Rp 200 miliar dari hasil korupsi.

Menurut Celine Evangelista, dirinya telah memiliki rumah sejak 2018 dari hasil kerja keras sendiri.

"Mengenai rumah yang sedang ramai dibicarakan pun fitnah. Saya punya rumah sudah saya beli sejak 2018 dari masih ada sinetron zaman itu dan bukan 200m masyaallah diaminkan saja ya siapa tahu didengar malaikat diwujudkan punya uang segitu," beber mantan istri Steffan William itu.