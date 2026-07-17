Bantah Jadi Simpanan Pejabat, Celine Evangelista Ungkap Sosok Suami

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Celine Evangelista membantah isu yang menyebut dirinya menjadi simpanan seorang pejabat.

Di tengah ramainya spekulasi di media sosial, Celine menegaskan bahwa dirinya telah menikah secara resmi, meski memilih tidak mengungkap identitas sang suami kepada publik.

Isu tersebut mencuat setelah beredar kabar yang mengaitkan Celine dengan seorang pejabat. Spekulasi itu kemudian memicu beragam komentar dari warganet di media sosial.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, @celine_evangelista, seorang warganet meminta Celine memperkenalkan sosok suaminya agar tidak lagi muncul berbagai tudingan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Celine mengatakan suaminya memiliki hak untuk menjaga kehidupan pribadinya dan tidak wajib tampil di hadapan publik.

"Beliau punya hak privasinya, berhak memilih pilihannya, yang penting sudah dikasih tahu," balas Celine melalui akun Instagram resminya.

Dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin larut dalam berbagai tudingan yang beredar di media sosial.

"Sisanya kalau masih mau termakan fitnah ya urusan sama Yang Maha Kuasa," tulisnya.