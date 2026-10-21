Bantah Jokowi, Komarudin PDIP Sebut Skandal Ijazah Gibran Menyangkut Konstitusi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengaku tak mau memusingkan pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang bilang ada gerakan politik dari polemik ijazah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka.

"Saya kira tidak ada urusan, tidak ada urusan operasi politik," kata Bung Komar menjawab awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (21/10).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan sikapnya yang mempersoalkan ijazah Gibran bukan didasari konflik pribadi, melainkan mengacu konstitusi.

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"Saya bicara dalam perspektif konstitusi, bukan urusan pribadi saya dengan Gibran, ya. Itu dalam perspektif konstitusi," lanjutnya.

Toh, Bung Komar sebagai anggota DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam konteks pengawasan, dia tentu mempertanyakan konsekuensi etik terhadap pejabat negara apabila persoalan pelanggaran aturan muncul dalam proses pencalonan.

"Waktu itu saya ngomong, masa pejabat tinggi negara melanggar aturan, tidak ada sanksi etik dan moralnya? Kalau tidak, ya mengundurkan diri, toh? Kalau tidak, proses di fraksi DPR,” ujarnya.

Bung Komar pun menyinggung surat terbuka Forum Guru Besar Indonesia yang meminta Gibran mengundurkan diri dari posisi Wapres RI.