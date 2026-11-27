jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia membantah kabar yang menyebut kekasihnya, Ammar Zoni nyaris lumpuh saat menjalani penahanan di Nusakambangan.

Dia memastikan bahwa kabar yang beredar di media sosial tersebut tidak benar.

"Kalau untuk berita-berita yang hampir lumpuh, segala macam, enggak sih," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Halo Selebriti di SCTV baru-baru ini.

Baca Juga: Respons Dokter Kamelia Setelah Ammar Zoni Kembali Dipindahkan ke Nusakambangan

Belum lama ini, Dokter Kamelia masih sempat berkomunikasi dengan kuasa hukum Ammar Zoni.

Menurutnya, kondisi Ammar Zoni di tahanan Nusakambangan baik-baik saja.

"Sehat-sehat saja," beber perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu.

Baca Juga: Respons dan Upaya Keluarga Setelah Ammar Zoni Dipindahkan ke Nusakambangan

Dokter Kamelia tidak memungkiri bahwa Ammar Zoni mengalami penurunan berat badan.

Bukan karena sakit, Ammar Zoni ternyata tidak banyak makan camilan dan rutin melaksanakan puasa.