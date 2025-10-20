Bantah Mahfud MD, KPK Klaim Lakukan Dua Pendekatan Proaktif dalam Pemberantasan Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengeklaim bahwa lembaganya tidak hanya bergantung pada laporan masyarakat dalam menangani suatu perkara. Budi menyatakan KPK juga aktif membangun kasus (case building) dari temuan awal adanya dugaan tindak pidana korupsi.

"Dalam suatu penanganan perkara oleh KPK, tentunya tidak hanya bermula dari laporan aduan masyarakat. Namun KPK juga bisa melakukan case building dari temuan awal adanya dugaan suatu tindak pidana korupsi," ujar Budi Prasetyo dalam pernyataannya, menanggapi isu yang berkembang, Senin (20/10).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa KPK secara proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut.

"KPK proaktif melakukan kedua pendekatan tersebut, proaktif untuk menindaklanjuti setiap laporan aduan masyarakat maupun proaktif melakukan case building dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi," tuturnya.

Mengenai informasi awal yang disampaikan oleh publik, KPK menyambutnya dengan positif. Budi memandang laporan masyarakat sebagai bentuk partisipasi langsung dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Oleh karenanya, KPK selalu terbuka kepada masyarakat, yang mengetahui atau memiliki informasi dan data awal yang valid adanya dugaan tindak pidana korupsi, silakan dapat menyampaikan kepada KPK," pungkas Budi.

Ia menambahkan bahwa informasi dari masyarakat dapat menjadi bahan awal atau pengayaan bagi KPK dalam menangani suatu perkara.

Sebelumnya,Prof. Mahfud MD mengeluarkan pernyataan yang mengkritik KPK, salah satunya menyebut bahwa KPK seharusnya tidak hanya menunggu laporan masyarakat tetapi lebih proaktif membangun kasus (case building). (tan/jpnn)



