JPNN.com » Nasional » Sosial » Bantah MBG Kurangi Anggaran Pendidikan, Seskab Teddy: Itu Narasi Keliru

Bantah MBG Kurangi Anggaran Pendidikan, Seskab Teddy: Itu Narasi Keliru

Bantah MBG Kurangi Anggaran Pendidikan, Seskab Teddy: Itu Narasi Keliru
Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Dokumentasi BGN

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya angkat bicara mengenai narasi program makan bergizi gratis (MBG) mengurangi program dan anggaran pendidikan.

“Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru,” ucap Teddy di ruang pers Istana Negara, pada Jumat (27/2).

Menurut dia, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

MBG memberi makan untuk siswa mulai dari tingkat paud, TK, SD, SMP, SMA dan setingkatnya di sekolah.

Dia mengonfirmasi bahwa anggaran pendidikan yang termasuk untuk MBG sudah disepakati bersama oleh DPR, termasuk Badan Anggran dan pemerintah 2025 untuk penggunaan 2026.

“Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak,” kata dia.

Teddy mengeklaim tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan saat ini.

Prabowo disebut justru melanjutkan bahkan menambah berbagai program untuk pendidikan.

