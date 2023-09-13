menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Bantah Menelantarkan Istri Siri, Vicky Prasetyo Ungkap Sebuah Bukti

Bantah Menelantarkan Istri Siri, Vicky Prasetyo Ungkap Sebuah Bukti

Bantah Menelantarkan Istri Siri, Vicky Prasetyo Ungkap Sebuah Bukti
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Vicky Prasetyo saat ditemui di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Vicky Prasetyo membantah tuduhan soal menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.

Adapun Fangfang muncul ke publik, alu mengaku sedang hamil namun ditelantarkan oleh Vicky Prasetyo.

Atas tuduhan itu, Vicky Prasetyo mengaku sebenarnya malas memberi klarifikasi. Sebab, dia merasa tidak ada masalah dengan Fangfang.

Baca Juga:

"Sebenarnya malas klarifikasi apa pun berita-berita sejauh ini. Tapi yang aneh komunikasi baik-baik saja dan besar atau kecil selalu kirim nafkah dan video call baik-baik. Tiba-tiba nangis-nangis ditelantarkan," ungkap Vicky Prasetyo melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Mantan suami Angel Lelga itu mengeklaim hubungan dirinya dan Fangfang baik-baik saja selama ini.

Vicky Prasetyo heran Fangfang belakangan muncul membuat pengakuan mengejutkan.

Baca Juga:

Dia kemudian membeberkan bukti masih berkomunikasi dan memberi nafkah untuk Fangfang.

"Komunikasi mana yang tidak bisa dihubungi, ini terakhir komunikasi kita. Tiba-tiba nangis ditelantarkan. Jujur, sayang banget hanya demi popularitas jadi seperti ini," tegas vokalis Kudeta itu.

Vicky Prasetyo membantah tuduhan soal menelantarkan istri sirinya yang bernama Fangfang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI