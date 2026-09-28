Bantah Narasi Gontor Tegur Prabowo Lewat Al-Qur'an, Ketua IKPM Bekasi: Fitnah yang Keji

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Kabupaten Bekasi Aboy Maulana dengan tegas membantah narasi yang menyebut Pondok Modern Darussalam Gontor menegur Presiden Prabowo Subianto melalui pembacaan Surat Al-Ahzab Ayat 70–73 dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Gontor.

Aboy yang merupakan alumnus Gontor tahun 2000 sekaligus wali santri dan hadir langsung dalam rangkaian kegiatan tersebut menilai narasi yang berkembang di media sosial telah membawa rangkaian acara Gontor ke dalam tafsir politik yang berbeda dari yang disaksikannya di lokasi.

Menurut Aboy, narasi tersebut merupakan upaya adu domba, manipulasi informasi, penyesatan opini dan framing politis yang menjadi polusi di media sosial.

“Kami yang hadir langsung di lokasi kegiatan selama tiga hari sangat kecewa dengan postingan orang-orang yang tidak hadir di lokasi,” kata Aboy dalam keterangannya, Senin (28/9).

Aboy menyaksikan suasana di lokasi kegiatan justru menunjukkan penghormatan dan sambutan hangat keluarga besar Gontor kepada presiden.

Dia mengatakan tradisi pesantren menempatkan adab terhadap tamu sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan, terlebih terhadap kepala negara.

“Pimpinan dan keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor justru menyambut kehadiran kepala negara dengan penuh rasa hormat, kehangatan, serta memegang teguh adab dan etika pesantren,” ujarnya.

Kesaksian tersebut sejalan dengan catatan resmi Gontor mengenai jalannya resepsi pada 19 September.