Bantah Nikmati Uang Jemaah Hanania, Keanu AGL Serahkan Rekening Koran ke Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram Keanu AGL memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group di Jakarta Selatan, Senin (8/6).

Seusai menjalani pemeriksaan, Keanu menyampaikan keprihatinannya terhadap para jemaah yang gagal berangkat menunaikan ibadah umrah akibat kasus tersebut.

Dia juga menyatakan akan bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan.

"Saya berharap agar jemaah sekalian bisa mendapatkan haknya kembali. Saya amat mendukung tindakan kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini dan saya akan berlaku kooperatif dalam proses hukum yang berjalan," ujar Keanu di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Dalam pemeriksaan tersebut, Keanu mengaku mendapat sekitar 25 pertanyaan dari penyidik.

Menurut dia, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan awal perkenalannya dengan pihak Hanania Group, bentuk kerja sama yang dijalani, hingga isi kontrak yang disepakati.

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Keanu menegaskan dirinya tidak pernah menerima pembayaran endorsement dari Hanania Group selama menjalin kerja sama.

"Saya jelaskan di dalam bahwa saya dalam kerja sama sama Hanania itu enggak menerima uang endorse-an sama sekali. Aku tuh kerja samanya barter. Jadi mereka berangkatkan aku, aku promoin testimoni aku, pengalaman aku selama di sana," katanya.