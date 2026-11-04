Bantah Pensiun dari Dunia Hiburan, Amanda Manopo: Lagi Fokus Sama Anak

jpnn.com, JAKARTA - -Aktris Amanda Manopo memberi klarifikasi soal kabar dirinya bakal pensiun dari dunia hiburan setelah melahirkan anak pertamanya dari pernikahan dengan Kenny Austin.

Dengan tegas, dia membantah kabar tersebut. Istri Kenny Austin itu menyatakan bahwa dirinya saat ini tengah fokus untuk mengurus buah hatinya.

"Enggak, aku enggak bilang berhenti. Tapi untuk saat ini mungkin lagi fokus sama anak dulu," kata Amanda Manopo di kawasan Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (2/11).

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Selebritas berusia 26 tahun itu mengakui bahwa tawaran pekerjaan masih terus berdatangan hingga saat ini.

Akan tetapi, Amanda Manopo memilih selektif menerima pekerjaan karena enggan kehilangan waktu berharga bersama putranya, Zac.

"Kalau mungkin dari penawaran mah ada saja dari kemarin, cuma aku masih tidak mau menghilangkan momen bersama dengan anak," tuturnya.

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Selain itu, Amanda Manopo masih kurang percaya diri karena sempat mengalami naik berat badan yang cukup drastis saat masa kehamilan hingga menyusui.

Dia pun kini memilih untuk menunggu hingga tubuhnya kembali seperti sedia kala.