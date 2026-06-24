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Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak, Pihak Sarwendah Singgung Soal Ini

Bantah Persulit Ruben Onsu Bertemu Anak, Pihak Sarwendah Singgung Soal Ini
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Sarwendah. Foto: Instagram/sarwendah29

jpnn.com - Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu membantah tudingan pihak Ruben Onsu soal mempersulit bertemu anak.

Dia menegaskan bahwa kliennya tak pernah mempersulit akses Ruben Onsu untuk menemui kedua buah hati mereka.

Dia pun menantang pihak Ruben Onsu untuk membuktikan tuduhan tersebut.

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"Saya jelaskan tidak pernah klien kami mempersulit anak. Satu saja buktikan kepada kami di mana mempersulitnya ya terkait soal anak," ujar Chris Sam Siwu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/6).

Dia menyebut bahwa persoalan itu terjadi akibat komunikasi yang kurang baik terjalin antara Sarwendah dengan Ruben Onsu.

Namun, dia membantah soal tudingan mempersulit akses pembawa acara 42 tahun bertemu anak-anaknya.

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"Yang ada adalah komunikasi kedua orang tua yang harus diperbaiki menurut kami ya," kata Chris.

Dia lantas memberikan contoh nyata pertemuan yang sempat terjadi antara Ruben Onsu dengan kedua putrinya.

Sarwendah melalui kuasa hukumnya, Chris Sam Siwu membantah tudingan pihak Ruben Onsu soal mempersulit bertemu anak.

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