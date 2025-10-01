menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Bantah Punya Utang kepada Fitri Salhuteru, Dinar Candy Beri Penjelasan

Bantah Punya Utang kepada Fitri Salhuteru, Dinar Candy Beri Penjelasan

Bantah Punya Utang kepada Fitri Salhuteru, Dinar Candy Beri Penjelasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dinar Candy. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy membantah kabar dirinya memiliki utang kepada Fitri Salhuteru sebesar Rp 5 miliar.

Bantahan tersebut disampaikannya saat berbincang dengan Feni Rose dalam program Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

"Aku enggak pernah berutang sama orang," kata Dinar Candy.

Baca Juga:

Perempuan berusia 32 tahun itu merasa tidak pernah berutang kepada siapa pun, termasuk Fitri Salhuteru.

Dinar Candy lantas meluruskan rumor soal uang Rp 5 miliar tersebut.

Menurutnya, dana miliaran rupiah itu awalnya disiapkan untuk menyelesaikan kasus pasangannya, Ko Apex.

Baca Juga:

"Itu waktu kasusnya Ko Apex. Waktu itu Fitri mau bantu Ko Apex. Sangat disayangkan sih ini sampai keluar di media, karena aku enggak pernah ngomong apa-apa," beber pemain sinetron 9 Bulan itu.

Oleh sebab itu, Dinar Candy menyayangkan polemik dengan Fitri Salhuteru kini diungkit ke publik.

DJ Dinar Candy membantah kabar dirinya memiliki utang kepada Fitri Salhuteru sebesar Rp 5 miliar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI