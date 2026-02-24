Bantah Putus, Sule Masih Jalin Hubungan dengan Santyka Fauziah
jpnn.com, JAKARTA - Komedian Sule ternyata masih menjalin hubungan asmara dengan Santyka Fauziah.
Hal tersebut sekaligus membantah dirinya dan kekasih sempat putus pada tahun lalu.
"Enggak (putus pada 2025),” kata Sule saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.
Ayah Rizky Febian itu memastikan masih berpacaran dengan Santyka Fauziah sejak 2023 lalu.
Akan tetapi, Sule mengakui memang jarang memamerkan momen kebersamaan belakangan ini.
"Enggak perlulah apa-apa posting gitu," beber pelantun Susis itu.
Sule kemudian memberi tanggapan soal rencana menikah dengan Santyka Fauziah.
Menurutnya, dirinya belum bisa memberi jawaban dan hanya memohon doa.
“Kapan nikah, ya nanti lah," tambah Sule. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
