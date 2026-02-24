Bantah Rumor Uang Damai dengan Doktif, Richard Lee: Saya Tidak Pernah...
jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee menyampaikan pernyataan setelah diperiksa sebagai tersangka kasus pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan treatment kecantikan.
Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengaku sudah mulai beraktivitas dan memperbanyak menjalani refleksi dan evaluasi diri sendiri.
"Alhamdulillah, saya sudah kembali beraktivitas dan mulai bekerja seperti biasa. Waktu ini saya gunakan untuk banyak refleksi dan evaluasi," ungkap Richard Lee, Senin (23/2).
"Banyak hal yang ingin saya benahi agar ke depan bisa bekerja lebih baik dan lebih bertanggung jawab," lanjutnya.
Menurut Dokter Richard Lee, aktivitas klinik miliknya segera kembali berjalan normal.
Dia mengucapkan terima kasih kepada para pasien dan pelanggan yang masih percaya kepada dirinya.
"Mulai minggu ini, seluruh aktivitas klinik dan pengembangan produk akan berjalan normal kembali bersama tim yang selama ini tetap berjuang," jelasnya.
Selain itu, Richard Lee juga menyampaikan klarifikasi terkait rumor upaya perdamaian di luar proses hukum atau uang damai.
