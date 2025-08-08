Bantah Soal Orang Ketiga, Dahlia Poland Ungkap Alasan Gugat Cerai Fandy Christian

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dahlia Poland akhirnya buka suara soal alasannya memilih bercerai dari suaminya, Fandy Christian.

Dia membantah alasan bercerai karena persoalan masa lalu atau dugaan perselingkuhan.

"Enggak ada. Sebenarnya antara aku sama Fandy kenapa aku akhirnya memutuskan menggugat cerai itu enggak ada sangkutpautnya sama orang ketiga atau apa pun itu, enggak ada," kata Dahlia Poland dalam tayangan Mantra News di YouTube, Kamis (7/8).

Perempuan berusia 28 tahun itu mengatakan, perceraian terjadi karena sudah tidak ada lagi kecocokan di antara mereka.

Dahlia Poland kembali menegaskan bahwa alasannya bercerai bukan karena adanya orang ketiga.

"Memang dirasa sudah enggak ada kecocokan saja, lebih ke situ. Ya jalan terbaik lah," ucapnya.

Menurut Dahlia Poland, persoalan tersebut memang sudah ada sejak awal pernikahan.

Akan tetapi, hal itu ternyata tidak juga mendapatkan titik temu setelah pernikahan berjalan 10 tahun.