Bantah Tak Lulus SMA, Gibran Singgung soal Kuliah

jpnn.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan resmi terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi mengenai gugatan syarat pendidikan atau ijazahnya.

Respons tersebut disampaikan untuk menanggapi putusan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diputuskan pada Selasa malam, 6 Oktober 2026.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi diketahui tidak menerima gugatan terhadap syarat pendidikan atau ijazah Gibran.

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Kendati demikian, dalam lembar pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan terkait pemenuhan pendidikan tingkat SMA Gibran saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden.

Menyikapi temuan tersebut, Gibran secara tegas membantah tudingan dirinya tidak menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas.

“Ya, kalau saya enggak lulus SMA, kan, saya enggak mungkin bisa kuliah,” kata Gibran di Jakarta Pusat, Rabu (7/10).

Gibran juga menambahkan dirinya melanjutkan pendidikan hingga jenjang strata satu di Singapura.

Meskipun membantah tudingan itu, Gibran menegaskan seluruh tahapan serta proses hukum yang berjalan di Mahkamah Konstitusi harus tetap dihormati.