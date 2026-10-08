Bantah Terima Uang, Hery Susanto Minta Dibebaskan dari Dakwaan
jpnn.com - Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto membantah pernah menerima uang dari Agung Winarno sebagaimana disebut dalam sejumlah laporan yang menjadi bagian dari perkara dugaan suap tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara.
Hery menyampaikan itu saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2026).
Menurut Hery, tuduhan mengenai adanya penyerahan uang kepadanya telah dibantah langsung oleh Agung Winarno dalam persidangan.
"Semua tidak benar ada penyerahan sejumlah uang kepada Hery Susanto," ujar Hery dalam pleidoinya.
Terdakwa juga menyinggung informasi terkait PT Gold Talen River (GTR). Menurutnya, persoalan tersebut telah diklarifikasi oleh Syam Ani Rahman dalam persidangan.
Syam Ani Rahman, kata Hery, menerangkan tidak pernah ada penyerahan uang kepadanya terkait informasi mengenai PT GTR.
Oleh karena itu, Hery mempertanyakan dasar Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyimpulkan adanya pemberian atau aliran dana kepadanya hingga kemudian didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
"Dasar JPU menilai ada pemberian atau aliran dana ke Hery Susanto sehingga dianggap melanggar Pasal 12 a UU Tipikor. Apa bukti dan saksinya?" tutur Hery.
Hery Susanto membantah pernah menerima uang dari Agung Winarno sebagaimana disebut dalam sejumlah laporan yang menjadi bagian dari perkaranya.
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