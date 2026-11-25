jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mendukung apabila Polri membuka lagi kasus KM 50 yang mengakibatkan kematian enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI).

Menko Dudung mengaku tidak keberatan kasus tersebut diusut kembali oleh Polri sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku.





Dia bahkan menyatakan siap mundur dari jabatannya bila terbukti terlibat dalam kasus KM 50 Tol Jakarta-Cikampek yang terjadi 7 Desember 2020 itu.

"Dan saya sampaikan ya. Kalau saya terlibat, ya, saya berani, saya akan mengundurkan diri dari [jabatan/kepengurusan], karena saya tidak pernah merasa [terlibat] itu," kata Dudung di Terminal 3 Bandara Soetta, Tangerang, Selasa (24/11/2026).

Dudung juga meluruskan tuduhan yang dialamatkan kepadanya terkait dengan kasus KM 50, ketika dirinya menjabat Pangdam Jaya.

Dia menjelaskan tentang KM 50 waktu itu dirinya menjabat sebagai Pangdam Jaya yang diperintahkan oleh Panglima TNI untuk mendampingi Kapolda waktu itu dalam rangka konferensi pers sesuai perintah Kapolri.

"Ya, Pangdam Jaya itu diperintahkan oleh Panglima TNI agar mendampingi Kapolda, sesuai permintaan dari Kapolri untuk press conference, hanya mendampingi saja. Baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan kejadian di KM 50, saya sama sekali tidak tahu permasalahan itu. Sama sekali tidak tahu," tutur Dudung.