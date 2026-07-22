Bantai Laos 5-0, Timnas Putri Indonesia Juara Piala AFF Wanita 2026

jpnn.com, JAKARTA - Timnas putri Indonesia sukses mempertahankan gelar juara AFF Women's Cup 2026 setelah mencukur Laos dengan skor telak 5-0 pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia, Rabu.

Sang juara bertahan Indonesia mendominasi penuh jalannya pertandingan babak pertama, tetapi mereka hampir kemasukan gol saat kiper Laila Masykuroh melakukan kesalahan umpan kepada pemain nomor 10 Laos. Di momen ini, beruntung kesalahan dari Laila tak berujung gol.

Pada menit ke-20, Indonesia mendapatkan peluang besar saat aksi Estella Loupatty dari sisi kanan mengancam pertahanan Laos.

Estella memberikan umpan kepada Sheva Imut yang terbebas, tetapi sayangnya tendangannya tak sempurna, sehingga bola malah mengarah ke Felicia de Zeeuw yang kemudian melakukan pelanggaran saat berebut dengan pemain Laos di mulut gawang.

Kiper Laos hampir melakukan kesalahan fatal pada menit ke-23 saat ia kurang sempurna menangkap tendangan Gea Yumanda. Beruntung, kiper bernomor punggung 1 itu mampu mengamankan bola dengan baik setelahnya.

Setelah berkali-kali menekan, akhirnya gol yang ditunggu Garuda Pertiwi datang pada menit ke-33. Berawal dari sepak pojok Felicia, bola yang tak dihalau dengan sempurna oleh pemain Laos membuahkan situasi kemelut, hingga kemudian disontek oleh Sydney Hopper. Skor 1-0 untuk Indonesia.

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Indonesia berpeluang menambah keunggulan pada menit ke-39 dari tendangan Sheva. Sayangnya, tembakannya yang lemah mudah diamankan kiper Laos.

Memasuki babak kedua, Indonesia menambah dua gol cepat, masing-masing dari tembakan jarak jauh Isabelle Nottet pada menit ke-48, diikuti gol dari tembakan jarak dekat Estella Loupatty pada menit ke-56.