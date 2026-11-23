jpnn.com - Hampir semua orang punya bantal emas. Di sana. Di Parigi Moutong, Sulteng. ''Bantal'' bahasa Thailand-nya ''mon''. Sedang ''emas'' adalah ''thong''. Durian montong memang banyak dikembangkan di seluruh kabupaten itu. Sampai bisa ekspor besar-besaran ke Tiongkok.

Kini si Bantal Emas terkena bencana besar.

Monthong disebut ''bantal emas'' karena bentuk isi duriannya yang ''semok'' --seperti bantal-- dan warnanya yang kuning keemasan.

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Bencana melanda bantal emas setelah terserang gejala aneh yang belum diketahui penyebabnya --apa lagi jalan keluarnya. Tiba-tiba saja durian montong dari Parigi dilanda tidak punya rasa. Hambar. Berair. Juga tidak punya aroma durian. Orang di sana menyebutnya ''terkena wabah bangkalan''.

Saya tidak akan tahu persoalan besar itu kalau Minggu pagi kemarin tidak menghadiri satu acara di hotel Grand Mercure di Jalan Gatot Subroto Jakarta. Itu acaranya Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Koso Nippon, lembaga public policy think tank dari Jepang. Nama acaranya: Program Review (evaluasi program) --mencoba meniru sistem evaluasi proyek yang sudah biasa dilakukan di Jepang.

Di Jepang setiap kali pemerintah menyelesaikan satu proyek –di satu desa/daerah– masyarakat setempat dikumpulkan. Penduduk yang ketempatan proyek diminta memberikan evaluasi: apakah proyek itu bermanfaat bagi mereka. Atau tidak. Juga dievaluasi apa saja kekurangan proyek itu, agar bisa jadi pelajaran di proyek berikutnya. Yang lebih penting: bagaimana kesimpulan masyarakat setempat --apakah proyek seperti itu masih diperlukan, tidak perlu, atau perlu tapi harus disempurnakan.

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Saya kenal lama Taki Tikada –orang Jepang yang jadi mentor pertemuan tersebut. Dia bisa berbahasa Indonesia --alumnus Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Bertahun-tahun dia mencari-cari: kementerian apa yang mau diajak mengevaluasi program APBN-nya. Dia juga keliling kota dan daerah: kota mana yang mau diajak evaluasi.