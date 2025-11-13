Bantan Timur Juara I Lomba Inovasi Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak, dan Pendidikan 2025

jpnn.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP) mengumumkan hasil Lomba Inovasi Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak, dan Pendidikan Tahun 2025.

Berdasarkan penilaian dewan juri, Desa Bantan Timur di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau meraih juara I, disusul Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah sebagai juara II, dan Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta sebagai juara III.

Lomba ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Bangun Desa, Bangun Indonesia 2025, yang bertujuan untuk mendorong munculnya inovasi desa dalam mewujudkan lingkungan yang ramah perempuan, peduli anak, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di wilayah pedesaan.

Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengapresiasi kreativitas dan semangat para peserta yang mewakili provinsinya masing-masing. Dia menegaskan bahwa lomba ini bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang untuk belajar bersama tentang bagaimana desa bisa tumbuh secara inklusif dan berkeadilan.

"Melalui lomba ini, kami ingin menumbuhkan semangat bahwa pembangunan desa harus memberi ruang dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan anak untuk berperan aktif. Desa yang ramah perempuan, peduli anak dan pendidikan ini adalah cermin kemajuan peradaban bangsa," ujar Yandri Susanto melalui siaran pers, Kamis (13/11).

Lebih lanjut, Mendes Yandri berharap agar para pemenang dapat menjadi model inspiratif bagi desa-desa lain di Indonesia dalam membangun ekosistem sosial yang sehat, adil, dan berdaya saing.

"Saya berharap praktik baik yang lahir dari lomba ini dapat direplikasi di seluruh wilayah. Karena kemajuan Indonesia dimulai dari desa yang berpihak pada kesejahteraan warganya, tanpa terkecuali,” tuturnya.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nugroho Setijo Nagoro menjelaskan, lomba ini diikuti oleh perwakilan desa dari seluruh provinsi di Indonesia.