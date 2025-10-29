menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Banten Jadi Tujuan Investasi yang Prospektif, Realisasi PMA & PMDN Capai Angka Fantastis

Banten Jadi Tujuan Investasi yang Prospektif, Realisasi PMA & PMDN Capai Angka Fantastis

Banten Jadi Tujuan Investasi yang Prospektif, Realisasi PMA & PMDN Capai Angka Fantastis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Banten Andra Soni (dua dari kiri) saat hadir dalam ajang Banten Investment Forum 2025 (BIF) yang berlangsung di ICE BSD 21 – 22 Oktober 2025. Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Banten

jpnn.com, SERANG - Provinsi Banten kembali menunjukkan kinerja ekonomi yang mengesankan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten melaporkan realisasi investasi mencapai angka fantastis, yaitu Rp 30,85 triliun pada triwulan III 2025.

Capaian tersebut menempatkan Banten di peringkat ke-4 nasional dan secara signifikan melampaui target yang ditetapkan daerah.

Data realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) & Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Triwulan III 2025 disampaikan Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Virgojanti di kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Selasa 27 Oktober 2025.

Baca Juga:

Total realisasi investasi tersebut terdiri dari PMDN sebesar Rp 18,66 triliun dan PMA sebesar Rp 12,19 triliun.

Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 32.290 proyek yang disetujui berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Target Daerah Terlampaui, Nasional Optimistis Terkejar

Baca Juga:

Dengan raihan Triwulan III 2025 sebesar Rp 30,85 triliun, angka ini juga mencatatkan pertumbuhan Year-on-Year (YoY) yang solid, yakni naik sebesar 22,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian tersebut menegaskan iklim investasi Banten yang semakin matang dan menarik.

Banten menjadi tujuan investasi yang prospektif dibuktikan dengan realisasi PMA & PMDN mencapai angka fantastis, Rp 91,5 triliun selama Januari-September 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI