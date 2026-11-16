jpnn.com - Pesawat ini terbang langsung: dari Jakarta ke Nha Trang —kota wisata pantai di Vietnam tengah. Ini memang pesawat carter. Jenis Boeing 737. Penumpangnya sekitar 200 orang. Hampir semuanya wartawan --dari Disway saja tiga orang, termasuk saya.

Anda sudah bisa menebak siapa yang mencarter pesawat itu: perusahaan mobil listrik made in Vietnam, VinFast --yang sudah mulai banyak lalu-lalang di Indonesia. Saya tidak tahu diundang ke Vietnam sebagai siapa.

Memang ada beberapa orang yang bukan dari media. Dua orang dari ikatan mobilnya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Satu orang dari Kadin Indonesia. Tiga orang dari aktivis medsos yang khusus me-review mobil. Ada Abdullah dari bengkel motor listrik Bantul yang juga punya kanal di YouTube yang rajin memberi tutorial mengatasi persoalan sepeda motor listrik.

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Ups... ada juga pendiri komunitas VF3 Jawa Timur, Purnomo Edy Santoso. Itu salah satu tipe mobil VinFast terlaris. Anggota komunitasnya sudah lebih 600 orang.

Kegiatan komunitas itu antara lain tur Surabaya-Jakarta-Banyuwangi pakai VF3.

Tidak hanya dari Indonesia. Rombongan besar serupa juga datang dari India dan Filipina. Luar biasa VinFast melakukan kampanye mobil listrik.

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Rupanya VinFast memang ingin ekspansi besar-besaran di tiga negara tersebut. Itu setelah VinFast berhasil menguasai pasar mobil listrik di dalam negerinya sendiri: 95 persen mobil listrik di Vietnam adalah VinFast. Mobil listrik dari Tiongkok hanya 4 persen.

Penerbangan Jakarta - Nha Trang ternyata hanya tiga jam. Begitu dekat. Nyaris sama dengan Jakarta - Manado atau Jakarta - Aceh.