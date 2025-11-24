menu
Banting Setir jadi Disjoki, Puput Carolina Bangun Sekolah DJ
Puput Carolina. Foto: Tim Puput Carolina

jpnn.com, TANGERANG - Puput Carolina mengumumkan perpindahan kariernya dari seorang chef menjadi Disjoki (DJ) profesional dalam momen perayaan ulang tahun ke-36.

Bersamaan dengan perubahan profesi tersebut, Puput juga meresmikan Patron Management serta sekolah DJ yang didirikannya.

“Aku launching Patron Management karena sekarang serius di musik bersama partner aku. Kami bikin DJ School private one-on-one," kata Puput di Serpong, Tangerang, baru-baru ini.

Puput menekankan sekolah tersebut dirancang untuk memberikan bimbingan DJ secara spesifik.

"Banyak genre di dunia DJ, dan kami ingin membantu anak-anak menemukan genre favorit mereka,” imbuhnya.

Keputusan drastis untuk beralih profesi ini, menurut Puput, berakar dari kecintaan mendalam terhadap dunia musik yang telah ia rasakan sejak masa kecil.

Proses belajar Puput untuk menjadi seorang DJ tergolong cepat, tepatnya dimulai sejak Juli lalu.

Dorongan kuat datang dari hobinya dan lingkungan pergaulannya yang banyak melibatkan rekan-rekan DJ profesional.

