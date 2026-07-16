Bantu Argentina ke Final Piala Dunia 2026, Lautaro Martinez Lanjutkan Sebuah Tradisi

jpnn.com, ATLANTA - Penyerang Argentina, Lautaro Martinez melanjutkan tradisi, selalu ada pemain Inter Milan yang mampu tembus ke final Piala Dunia.

Pemain kelahiran 22 Agustus 1997 itu menjadi penentu La Albiceleste kembali tampil di partai puncak seusai mengatasi perlawanan Inggris dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium, Kamis (16/7) dini hari.

Pada laga tersebut, Lautaro Martinez mencetak gol kemenangan di menit ke-90+2 seusai memanfaatkan umpan Lionel Messi. Satu gol kemenangan Argentina lainnya dicetak oleh Enzo Fernandez di menit ke-85.

Catatan itu membuat Lautaro Martinez menambah koleksi menjadi tiga gol dari tujuh laga yang telah dilakoni pada Piala Dunia 2026.

Dengan raihan tersebut, Lautaro Martinez juga melanjutkan tradisi bahwa selalu ada pemain Inter Milan yang berlaga pada final Piala Dunia.

Sebelumnya, jebolan Racing Club itu juga tampil dalam final Piala Dunia 2022 di Qatar.

Sejak Piala Dunia 1982 di Spanyol, selalu ada pemain Inter Milan yang berlaga di partai puncak ajang akbar sepak bola dunia. Dimulai dari trio Giuseppe Bergomi, Alessandro Altobelli, dan Gabriele Oriali. Hingga terakhir bahkan pada edisi 2018 di Rusia, ada Ivan Perisic dan Marcelo Brozovic bersama Kroasia.

Sejauh ini, dari 12 edisi Piala Dunia, sudah ada enam pemain Inter Milan yang meraih trofi, termasuk Lautaro Martinez.