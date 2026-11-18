jpnn.com, JAKARTA - ASTRO, platform pionir quick commerce di Indonesia, meraih penghargaan Google Play Best of 2026 dalam kategori Best Productivity Partner, Selasa (17/11).

Co-Founder dan CEO ASTRO Vincent Tjendra menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan oleh Google sebagai Best Productivity Partner.

“Mewakili seluruh tim dan mitra ASTRO, kami sangat mengapresiasi penghargaan ini,” ungkap Vincent.

Google Play Best of adalah ajang penghargaan tahunan dari Google untuk aplikasi, game dan buku yang menonjol di Google Play, yang membantu pengguna belajar, bermain, dan menyelesaikan kebutuhan produktivitasnya.

Google menyampaikan developers dari wilayah Asia Pasifik menonjol di tingkat dunia.

Pemenangnya dipilih langsung oleh tim editor Google, yang menyeleksi aplikasi, game, dan buku yang paling menarik perhatian dan membuat mereka terus kembali menggunakannya.

Tidak ada pemungutan suara publik maupun proses pendaftaran.

Vincent menyebut pencapaian ini memotivasi kami untuk terus menghadirkan pengalaman belanja terbaik bagi pelanggan.