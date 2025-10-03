menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Bantu Biaya Kos Fahmi Bo, Melaney Ricardo Beri Penjelasan

Bantu Biaya Kos Fahmi Bo, Melaney Ricardo Beri Penjelasan

Bantu Biaya Kos Fahmi Bo, Melaney Ricardo Beri Penjelasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Melaney Ricardo. Foto: Instagram/melaney_ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo mengungkap alasan dirinya mau membantu Fahmi Bo dengan membayarkan biaya indekos.

Selain sudah berjanji saat podcast, dia menyebut tempat tinggal Fahmi Bo sudah tidak layak.

"Untuk orang sakit, (kos) kurang layak," kata Melaney Ricardo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Perempuan berusia 44 tahun itu menjelaskan Fahmi Bo kini dalam kondisi tidak bisa berjalan.

Oleh sebab itu, Melaney Ricardo merasa sedih melihat kondisi aktor dan pemain sinetron tersebut.

"Dia sudah enggak bisa jalan, di kos yang lama, dia masih bisa merangkak," jelas istri Tyson Lynch itu.

Baca Juga:

Menurut Melaney Ricardo, Fahmi Bo kini dirawat oleh sejumlah sahabat pengemudi ojek online.

Selain itu, anak dan mantan istri Fahmi Bo juga telah kembali menemani.

Presenter Melaney Ricardo mengungkap alasan dirinya mau membantu Fahmi Bo dengan membayarkan biaya indekos.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI