Bantu Biaya Kos Fahmi Bo, Melaney Ricardo Beri Penjelasan
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo mengungkap alasan dirinya mau membantu Fahmi Bo dengan membayarkan biaya indekos.
Selain sudah berjanji saat podcast, dia menyebut tempat tinggal Fahmi Bo sudah tidak layak.
"Untuk orang sakit, (kos) kurang layak," kata Melaney Ricardo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.
Perempuan berusia 44 tahun itu menjelaskan Fahmi Bo kini dalam kondisi tidak bisa berjalan.
Oleh sebab itu, Melaney Ricardo merasa sedih melihat kondisi aktor dan pemain sinetron tersebut.
"Dia sudah enggak bisa jalan, di kos yang lama, dia masih bisa merangkak," jelas istri Tyson Lynch itu.
Menurut Melaney Ricardo, Fahmi Bo kini dirawat oleh sejumlah sahabat pengemudi ojek online.
Selain itu, anak dan mantan istri Fahmi Bo juga telah kembali menemani.
Presenter Melaney Ricardo mengungkap alasan dirinya mau membantu Fahmi Bo dengan membayarkan biaya indekos.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Soal Hubungan dengan Baim Wong, Masayu Anastasia: Teman Lama
- Jawaban Masayu Anastasia Soal Kabar Hubungan dengan Baim Wong
- Fahmi Bo Ungkap Kondisi Terkini, Bagian Kaki Makin Bengkak
- Melaney Ricardo Penuhi Janji kepada Fahmi Bo yang Tengah Sakit
- Kondisi Kesehatan Fahmi Bo Menurun, Kaki Bengkak hingga Masalah Jantung
- Melaney Ricardo Cerita Perjuangan Mpok Alpa Melawan Kanker Payudara