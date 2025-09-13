menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Bantu Evakuasi, Sherina Munaf Segera Serahkan 5 Kucing Milik Uya Kuya

Bantu Evakuasi, Sherina Munaf Segera Serahkan 5 Kucing Milik Uya Kuya

Bantu Evakuasi, Sherina Munaf Segera Serahkan 5 Kucing Milik Uya Kuya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sherina Munaf. Foto: Instagram/sherinamunaf

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi, Sherina Munaf akan segera menyerahkan 5 kucing milik Uya Kuya yang dievakuasi setelah terjadi penjarahan rumah.

Hal tersebut sehubungan dengan kesepakatan dirinya dan anggota DPR (nonaktif) bernama asli Surya Utama itu untuk menyelesaikan polemik secara kekeluargaan.

"Sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut," kata kuasa hukum Sherina Munaf, Adit di Mapolres Metro Jakarta Timur dilansir Antara, Jumat (12/9) malam.

Baca Juga:

Menurutnya, saat ini kucing-kucing milik Uya Kuya masih berada di klinik dengan perawatan yang layak.

"Jadi, saat ini kucing-kucing tersebut berada di klinik. Di klinik yang 'proper' dan dirawat dengan baik dan layak," tambahnya.

Adit menyatakan, penyerahan kucing milik Uya Kuya harus tetap melibatkan Sherina.

Baca Juga:

Sebab, kucing-kucing tersebut berada di klinik hewan atas nama Sherina.

"Memang karena daftar ke kliniknya itu kepemilikan atas nama Sherina, maka pengambilannya nanti harus bersama Sherina juga," bebernya.

Aktris sekaligus penyanyi, Sherina Munaf akan segera menyerahkan 5 kucing milik Uya Kuya yang dievakuasi setelah terjadi penjarahan rumah

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI