Bantu Investor Baca Kondisi IHSG, Tuntun Hadirkan Market Sentiment
jpnn.com, JAKARTA - PT Tuntun Sekuritas Indonesia menghadirkan Market Sentiment, fitur di aplikasi saham Tuntun yang membantu investor membaca kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) secara menyeluruh dari data live.
Dengan IHSG sebagai acuan utama, investor bisa melihat apakah kondisi pasar sedang cenderung positif, netral, atau negatif, memahami faktor pembentuknya, lalu menimbang kondisi tersebut sebelum memutuskan langkah berikutnya, termasuk sebelum menambah posisi.
Market Sentiment dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih utuh.
Setiap skor disertai ringkasan otomatis yang menjelaskan komponen mana yang paling memengaruhi kondisi sentimen saat itu.
Investor juga dapat menyampaikan pandangannya terhadap IHSG setiap hari melalui fitur voting Bullish atau Bearish, lalu melihat hasil pandangan pengguna lainnya.
Selain skor sentimen, investor dapat memantau momentum teknikal IHSG secara live sepanjang hari perdagangan.
Fitur ini menampilkan posisi IHSG terhadap rata-rata pergerakan 5 hari serta batas atas, tengah, dan bawah Bollinger Bands, lengkap dengan keterangan kondisi momentumnya.
Dengan begitu, investor dapat melihat apakah pergerakan indeks pada hari itu masih berada dalam rentang yang wajar atau mulai mendekati batas atas maupun bawahnya.
Market Sentiment melengkapi rangkaian fitur berbasis teknologi dan riset di aplikasi Tuntun, bersama Tuntun AI, Market Radar, Dominant Broker Analysis.
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