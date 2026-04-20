Bantu Investor Ritel, Tuntun Sekuritas Hadirkan Fitur AI

Tuntun Sekuritas Indonesia. Foto dok Tuntun

jpnn.com, JAKARTA - Tuntun Sekuritas Indonesia memperkenalkan inovasi terbarunya, yakni Tuntun AI, yang terintegrasi langsung dalam ekosistem aplikasi investasi milik perusahaan.

Terobosan ini menobatkan Tuntun Sekuritas sebagai broker pasar modal pertama di Indonesia yang menghadirkan teknologi generative AI secara native di dalam platformnya, guna mendampingi investor ritel berinvestasi secara lebih terstruktur dan berbasis data.

Di tengah derasnya arus informasi, rumor dan sentimen di pasar modal, investor sering kali mengalami kebingungan atau kelumpuhan analisis (analysis paralysis).

Kini, investor tidak lagi hanya membutuhkan data mentah, melainkan kemampuan instan untuk menerjemahkan data tersebut menjadi keputusan investasi yang lebih logis.

Direktur Tuntun Sekuritas, Ricki Juliandi menjelaskan fitur Tuntun AI dikembangkan dengan pendekatan decision-support system (sistem pendukung keputusan) yang bertindak sebagai rekan diskusi yang objektif bagi nasabah.

“Selama ini, musuh terbesar investor ritel bukanlah fluktuasi pasar, melainkan emosi mereka sendiri. Melalui Tuntun AI, kami tidak sekadar memberikan tools trading atau data mentah, tapi menghadirkan 'otak rasional' yang mendampingi mereka 24 jam penuh di dalam aplikasi dalam mendukung analisa data,” ujar Ricki.

Dengan pendekatan ini, proses pencarian saham tidak hanya berdasarkan pergerakan harga, tetapi juga didukung oleh pemahaman terhadap dinamika sektor.

“Tuntun AI dirancang murni sebagai alat bantu berpikir. Investor tetap memegang kendali penuh dan menjadi pengambil keputusan utama atas dana mereka,” tegasnya.

