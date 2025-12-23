Bantu Jaga Imun dan Kesehatan, MIND ID Kirim 3 Truk Obat-obatan ke Sumatra-Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menyalurkan 3 truk yang berisi vitamin dan obat-obatan kepada masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra-Aceh yang terdampak bencana.

Direktur Utama MIND ID Pria Utama mengatakan bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak agar tetap memiliki daya tahan tubuh, sekaligus menjaga kesehatan yang baik di tengah proses pemulihan pascabencana.

Meski berbagai akses bantuan bahan pangan mulai terbuka, masyarakat membutuhkan multivitamin dan obat-obatan untuk menguatkan imun dan pencegahan penyakit.

“Masyarakat perlu menjaga kondisi fisik yang prima untuk memulihkan kembali hidup mereka,” ucap Pria dalam keterangannya, pada Selasa (23/12).

MIND ID menyalurkan sebanyak 100.000 bantuan vitamin, obat-obatan, dan kebutuhan keseharian melalui tiga unit truk.

Bantuan tersebut terdiri dari multivitamin anak, multivitamin orang dewasa, susu, madu, obat batuk, obat demam, obat maag, obat alergi, obat flu, obat diare, obat topikal, dan kebutuhan kebersihan sehari-hari seperti popok bayi dan dewasa, tisu basah dan kering.

Dia menegaskan bahwa bantuan kesehatan itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk hadir secara nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

“Dalam kondisi bencana, masyarakat membutuhkan kondisi fisik yang baik agar dapat bangkit dan memulihkan kehidupannya,” kata dia.