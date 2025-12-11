Bantu Korban Banjir, PSI Aceh Kerahkan Drone untuk Jangkau Daerah Terisolasi

jpnn.com, BANDA ACEH - Ketua DPW PSI Aceh Zulkarnaini Syeh Joel, mengatakan, penanganan bencana di Aceh beberapa hari terakhir berlangsung dalam kondisi yang sangat menantang.

Akses jalan yang terputus, jembatan amblas, hingga longsor di sejumlah titik membuat distribusi bantuan terhambat.

Karena itu, para sukarelawan PSI mengambil langkah tak biasa: menggunakan drone untuk mengirim bantuan ke wilayah yang tak bisa diakses kendaraan.

Baca Juga: PSI Aceh Fokus Distribusi Bantuan ke Wilayah yang Sulit Dijangkau

Zulkarnaini menjelaskan, Posko utama PSI di Bireuen telah menyalurkan 2,9 ton beras, minyak goreng 245 liter, telur 200 papan, air mineral 150 dus, mi instan 160 dus, susu 13 dus, roti, kue, hingga pakaian layak pakai untuk warga terdampak di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Bireuen.

“Posko utama di Kabupaten Bireuen telah menyalurkan beras sebanyak 2,9 Ton untuk korban berdampak di Aceh Tengah, Bener Meriah dan Bireuen,” katanya kepada wartawan, Kamis (11/12).

Selain distribusi logistik, sukarelawan PSI juga membantu evakuasi warga Nagan Raya yang terjebak banjir di Aceh Tengah, sebelum dipulangkan melalui jalur darat dari Bireuen menuju Nagan Raya. Namun, tantangan terbesar muncul di jalur distribusi.

Baca Juga: PSI Riau Gerak Cepat Kirim Bantuan untuk Korban Banjir Sumbar

Sukarelawan harus melintas sungai dengan jembatan yang putus di Kutablang Bireuen, kemudian memikul bantuan melewati jembatan amblas di Desa Teupin Mane, Kecamatan Juli.

Di Bener Meriah, perjalanan makin berat karena jalan longsor memaksa bantuan dipanggul secara manual. Puncak inovasi muncul saat bantuan harus masuk ke Aceh Tengah.