Bantu Korban Gempa NTT, Askrindo Salurkan Kebutuhan Dasar Pengungsi
jpnn.com, JAKARTA - Askrindo menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bantuan tersebut disalurkan sebagai bentuk komitmen Askrindo hadir membantu masyarakat dalam kondisi bencana.
Direktur Utama Askrindo M Fankar Umran mengatakan, momentum HUT ke-81 RI menjadi kesempatan untuk memperkuat kepedulian dan gotong royong terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
"Di tengah suasana bangsa menyambut HUT ke-81 RI, kemerdekaan sesungguhnya juga dari sejauh mana kita mampu memperkuat kepedulian dan gotong royong antarsesama," ujar Fankar, dalam keterangannya, Senin (17/8).
Bantuan tanggap darurat tersebut secara resmi diserahkan kepada BNPB Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Branch Manager Askrindo Cabang Kupang Muhammad Rahmat Sukiman.
Fankar mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak, terutama para pengungsi.
Bantuan tersebut mencakup obat-obatan, bahan pangan, perlengkapan logistik, kebutuhan sanitasi dasar, serta perlengkapan bayi.
Askrindo menyalurkan bantuan tanggap darurat bagi korban gempa bumi di Pulau Flores, NTT.
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