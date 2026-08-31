Bantu Korban Gempa NTT, Chiki Fawzi Ungkap Kendala di Lapangan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus aktivis, Chiki Fawzi menceritakan pengalamannya saat turun langsung membantu masyarakat yang terkena dampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, kondisi masyarakat NTT cukup memprihatinkan. Selain menghadapi bencana, warga juga harus bertahan di tengah kondisi kemarau dan gempa susulan yang masih terjadi.

“Bayangkan di kondisi yang seperti itu masyarakatnya juga masih diuji psikisnya karena gempa berikutnya masih intens terjadi," kata Chiki Fawzi saat menjadi bintang tamu Pagi Pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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Anak Ikang Fawzi itu menyebut gempa susulan terjadi dalam jumlah yang cukup banyak.

Kondisi tersebut membuat Chiki Fawzi dan tim beberapa kali harus memindahkan tenda serta posko bantuan demi menjaga keselamatan.

Hal itu dilakukan karena sejumlah bangunan mengalami kerusakan parah.

Di sisi lain, proses penyaluran bantuan juga tidak mudah. Para penyintas gempa tersebar di sejumlah wilayah dan sebagian di antaranya membuat posko mandiri di lokasi yang berbeda-beda, termasuk di kawasan perbukitan.

“Masyarakat NTT yang terdampak itu juga tersebar dan mereka banyak bikin posko-posko mandiri,” jelas pelantun Halo Jelita itu.