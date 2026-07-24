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Bantu Nasabah Rencanakan Masa Depan Lebih Pasti, BRI Life Hadirkan Asuransi Savara

Bantu Nasabah Rencanakan Masa Depan Lebih Pasti, BRI Life Hadirkan Asuransi Savara
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BRI Life (Ilustrasi). Foto dok BRI Life

jpnn.com, BALI - PT Asuransi BRI Life (BRI Life) meluncurkan Asuransi Savara sebagai solusi perlindungan yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

Grand Launching Asuransi Savara digelar di Bali dan dihadiri oleh jajaran dewan komisaris dan direksi BRI Life.

Produk ini mengintegrasikan manfaat perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan dan kepastian dana masa depan dalam satu solusi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perencanaan keuangan masyarakat.

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Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial, mendorong kebutuhan akan solusi yang mampu memberikan manfaat secara menyeluruh.

Melalui Asuransi Savara, BRI Life menghadirkan kombinasi perlindungan financial dan perencanaan dana masa depan dalam satu produk dengan pilihan manfaat yang fleksibel sesuai kebutuhan nasabah.

Direktur Operasional BRI Life Andrew Bain menuturkan peluncuran Asuransi Savara merupakan upaya BRI Life untuk terus berinovasi menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

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“Melalui Asuransi Savara, kami mengombinasikan proteksi jiwa, perlindungan kesehatan, hingga kepastian tersedianya dana masa depan dalam satu solusi praktis. Asuransi Savara membantu nasabah merencanakan masa depan dengan lebih pasti, mulai dari perencanaan pensiun, dana impian hingga perencanaan dana pendidikan anak yang lebih terarah dan aman,” papar Andrew.

Asuransi Savara menawarkan perlindungan menyeluruh melalui enam manfaat utama yang dihadirkan untuk memberikan rasa aman bagi nasabah dan keluarga yakni; Manfaat Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan (Natural Death), Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (Accident Death).

Melalui Asuransi Savara, BRI Life menghadirkan kombinasi perlindungan financial dan perencanaan dana masa depan dalam satu produk dengan pilihan manfaat.

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