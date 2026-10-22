Bantu Oma dan Opa Terus Berkaya, PNM Luncurkan Lansiapreneur di Panti Wreda
jpnn.com, DEPOK - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meluncurkan program kewirausahaan khusus untuk kelompok masyarakat lanjut usia atau lansia.
Melalui program bernama PNM Lansiapreneur, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) itu mendorong para lansia terus produktif.
Peluncuran PNM Lansiapreneur dilakukan di Panti Werdha Muslim Rumah Oma di Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, pada (22/10/2026).
Lansiapreneur sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) itu memfasilitasi para lansia di panti wreda tersebut membudidayakan ayam petelur dan ikan nila.
Direktur Utama PNM Kindaris menyatakan program yang diluncurkan di panti wreda itu merupakan sebuah terobosan.
“Sebenarnya ini program TJSL, tetapi bentuknya baru. Kami coba masuk ke panti wreda untuk bisa membantu oma dan opa,” ucap Kindaris dalam sambutannya saat meluncurkan Lansiapreneur.
Terdapat 36 ekor ayam petelur yang dibudidayakan dalam program itu. Adapun ikan nila dikembangkan dalam tiga kolam bioflok.
Kindaris menuturkan PT PNM memilih usaha jenis itu dengan pertimbangan bahwa para lansia senang berinteraksi dengan makhluk hidup melalui kegiatan pemeliharaan ayam dan ikan.
Melalui program bernama PNM Lansiapreneur, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kisah Sukmawati Mengembangkan Toko SRC ACDC di Tegalrejo Berkat Pendampingan
- Wamensos Agus Jabo Mendorong Penguatan Pemberdayaan Lansia Lewat Ekonomi Perak
- UMKM Tangguh Berkibar Kembali Hadir di TEI 2026
- Libatkan Ribuan Atlet, Porprov Jateng 2026 Angin Segar Bagi UMKM & Perhotelan di 5 Daerah
- Teras Cihampelas Segera Dibongkar, Pemprov Jabar Targetkan Lelang Pekan Ini
- PNM Gandeng PPI Buka Peluang Ekspansi Pasar Produk Nasabah Mekaar