Bantu Padamkan Kebakaran KMP Batumandi, Bea Cukai Kerahkan Kapal Patroli BC 9006
jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Bea Cukai turut membantu penanganan kebakaran KMP Batumandi saat kapal tersebut hendak bersandar di Dermaga VI Pelabuhan Merak, Banten pada Selasa (20/10).
Bantuan dilakukan kapal patroli Bea Cukai BC 9006 sebagai upaya mendukung percepatan waktu tanggap (response time) dalam penanganan keadaan darurat untuk mencegah api meluas.
KMP Batumandi diketahui bertolak dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung menuju Pelabuhan Merak.
Saat berada di sekitar perairan Pulau Merak Besar dan melakukan olah gerak untuk memasuki Dermaga VI, muncul percikan api di bagian buritan kapal, tepatnya pada dek atas yang digunakan untuk mengangkut kendaraan kecil.
Mengetahui kejadian tersebut, kapal patroli BC 9006 beserta awaknya segera memberikan bantuan pemadaman di lokasi.
Personel yang bertugas merupakan tim gabungan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Bea Cukai Merak, dan PSO Bea Cukai Tanjung Priok.
Kapal BC 9006 sendiri merupakan kapal patroli milik PSO Bea Cukai Tanjung Priok yang sedang melaksanakan bantuan kendali operasi (BKO) di wilayah Selat Sunda, yang termasuk dalam area pengawasan Bea Cukai Merak.
Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat F. Qittory Iwari menyampaikan keterlibatan Bea Cukai dalam penanganan kejadian tersebut merupakan bagian dari kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.
Kapal patroli Bea Cukai BC 9006 dikerahkan untuk membantu penanganan kebakaran KMP Batumandi di Pelabuhan Merak, Selasa (20/10)
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