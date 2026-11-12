Bantu Pekerja Informal, Baznas Salurkan Ratusan Porsi Hidangan Berkah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan ratusan porsi makanan siap saji kepada pekerja rentan melalui program Hidangan Berkah Baznas.

Kegiatan ini menyasar masyarakat yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Penyaluran bantuan tersebut berlangsung di Jalan DPR Raya, Rawajati, Jakarta Selatan. Ratusan porsi makanan dibagikan secara langsung kepada para pekerja yang beraktivitas di sekitar lokasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Pimpinan Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Idy Muzayyad, mengatakan program Hidangan Berkah dihadirkan untuk membantu meringankan kebutuhan pangan para pekerja informal.

Menurut dia, kelompok tersebut setiap hari menghabiskan waktu di jalanan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Idy menjelaskan, penerima manfaat program ini berasal dari berbagai kelompok pekerja lapangan. Mereka di antaranya pengemudi ojek daring, pengemudi ojek pangkalan, pedagang asongan, sopir angkutan umum, hingga pemulung yang mencari penghasilan di sekitar kawasan Rawajati.

Menurut Idy, para pekerja rentan memiliki tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan mereka bergantung pada aktivitas dan penghasilan harian.

Kehadiran program Hidangan Berkah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan makan sekaligus memberikan perhatian kepada mereka yang bekerja keras untuk keluarganya.