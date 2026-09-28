Bantu Pembentukan Karakter Siswa, Hanta Yuda Resmikan 3 Masjid di Sekolah-sekolah Babel

jpnn.com - JAKARTA - Founder Arroyyan-HYR Indonesia Hanta Yuda Rasyid meresmikan Musala dan Masjid Arroyyan-HYR di tiga sekolah di Bangka Belitung (Babel) yakni SDN 13 Pangkalanbaru, SMPN 5 Pangkalpinang, dan SMAN 3 Pangkalpinang.

Musala dan masjid didedikasikan sebagai ruang ibadah sekaligus bagian dari upaya membangun karakter dan menumbuhkan semangat menggapai mimpi generasi muda Babel untuk menjadi pemimpin masa depan.

"Atas berkah rahmat Allah SWT Musala dan Masjid Arroyyan-HYR ini didedikasikan sebagai pusat ibadah dan pembentukan karakter bagi siswa kita, para pemimpin masa depan Indonesia," kata Hanta Yuda, Senin (28/9).

Agenda peresmian ini juga menjadi momentum bagi Hanta untuk kembali ke lingkungan sekolah yang dahulu menjadi tempat awal mengenyam pendidikan.

Bagi Hanta, sekolah sangat berjasa dalam memberikan fondasi dan pembentukan karakter hingga berhasil mengapai berbagai cita-cita.

"Hari ini saya tetap ingat jalan pulang, bahwa ada sekolah yang sangat besar jasanya. Semoga kalian besok menjadi orang-orang sukses yang luar biasa," ujarnya.

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Founder HYR School, sekolah unggulan dengan program beasiswa penuh hingga lulus, ini mengingatkan para siswa bahwa keberhasilan tak hanya didapatkan dengan bercita-cita, tetapi juga didukung dengan kesungguhan menuntut ilmu.

Dia berpesan kepada siswa agar tak pernah meninggalkan ibadah, menghormati guru, berbakti pada orang tua, bertanggung jawab, dan rajin belajar.