Bantu Pemulihan di Aceh Tamiang, PKS Meresmikan Instalasi Air Bersih

jpnn.com, ACEH TAMIANG - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid meresmikan instalasi air bersih dan listrik tenaga surya ketika mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (9/1) kemarin.

"Penyerahan secara resmi instalasi listrik tenaga surya dan pengeboran untuk air bersih bagi masyarakat Desa Landuh, Kabupaten Aceh Tamiang, diresmikan langsung oleh DPP PKS,” ujar Kholid dalam keterangan persnya, Sabtu (10/1).

Instalasi air bersih dan listrik dibangun di dua lokasi yang terdampak bencana, yakni Desa Landuh serta Pesantren Fajrulsalam yang berlokasi di Desa Menang Gini.

Kholid berharap kehadiran fasilitas bisa membantu masyarakat dan santri dalam memenuhi kebutuhan air bersih hingga akses listrik.

“Semoga berkah, airnya mengalir dengan bersih dan listriknya kembali menerangi rumah-rumah warga, sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali normal setelah terdampak banjir,” ujar dia.

Adapun, masyarakat Desa Landuh menyambut baik peresmian instalasi air bersih dan listrik tenaga surya.

Kehadiran fasilitas air bersih dan listrik tenaga surya dinilai sangat membantu proses pemulihan kehidupan sehari-hari.

Terutama, bagi warga yang sebelumnya kesulitan mendapatkan akses kebutuhan dasar pascabanjir.