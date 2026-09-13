Bantu Penanganan Korban Kapal Virgo Transport 8, Polda Kalsel Siagakan RS Bhayangkara

jpnn.com - BANJARBARU - Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) menyiagakan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin untuk membantu penanganan korban Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu (13/9).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Nur Khamid menjelaskan layanan rumah sakit disiapkan sesuai kebutuhan bagi para korban yang nantinya ditemukan. “Petugas medis dan seluruh sarana pendukung sudah disiagakan saat ini," kata Nur Khamid di Banjarbaru, Minggu (13/9).

Dia menambahkan bahwa saat ini Tim Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalsel terus berkoordinasi dengan unsur terkait perihal penanganan para korban. "Semua hal terus dikoordinasikan agar penanganan bisa cepat," tutur perwira menengah Polri, itu.

Nur Khamid pun memastikan saat ini Polda Kalsel fokus dalam upaya membantu proses evakuasi para korban di tengah laut, yang dikoordinasi Basarnas Banjarmasin.

"Semua unsur kekuatan kami dikerahkan semaksimal mungkin dalam membantu proses evakuasi ini," ucapnya.

Diketahui, Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana melaporkan kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA setelah sebelumnya menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan. Posisi terakhir kapal yang diterima berada sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin. (antara/jpnn)



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