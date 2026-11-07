Bantu Penyintas Gempa NTT, KSrelief Distribusikan 30.000 Paket Bantuan

jpnn.com, FLORES - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSrelief) menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai sekitar Rp18 miliar bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan tersebut terdiri atas 15.000 paket sembako dan 15.000 paket kebutuhan kesehatan pribadi untuk membantu memenuhi kebutuhan para penyintas.

Pimpinan Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pemberdayaan Baznas H. Idy Muzayyad, mengatakan bantuan tersebut penting untuk mendukung proses pemulihan masyarakat terdampak gempa.

Penyaluran bantuan dilakukan di Posko Pengungsian Waso Kampung Sori, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, Kamis (5/11).

Idy menyampaikan apresiasi kepada Raja Salman dan KSrelief atas kepedulian terhadap masyarakat Indonesia, khususnya warga yang terdampak bencana di NTT.

Menurut dia, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan yang diharapkan dapat meringankan beban para penyintas.

"Kami mengucapkan terima kasih atas nama masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang terdampak gempa di NTT, kepada King Salman yang telah memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat kami," ujar Idy.

Dia juga mengungkapkan, proses penyaluran bantuan menghadapi sejumlah kendala perjalanan. Perwakilan KSrelief harus mencari rute penerbangan alternatif akibat situasi sulit di Arab Saudi dan penutupan Bandara Riyadh. Meski demikian, upaya penyaluran bantuan tetap dilakukan hingga tiba di lokasi terdampak.